«Ахмат» — «Крылья Советов»: грозненцы открыли счёт в середине второго тайма

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра проводится на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

На 68-й минуте хозяева усилиями Фелиппе Кардосо открыли счёт в матче.

Напомним, «Ахмат» за восемь игр набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали девять очков и располагаются на 10-й строчке.