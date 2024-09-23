Нападающий «Факела» Ильин рассказал об атмосфере на стадионе клуба

Форвард Александр Ильин, выступающий за ФК «Факел», рассказал об атмосфере на трибунах стадиона клуба в Воронеже в интервью пресс-службе «Факела».

«Ощущения непередаваемые. Здесь реально понимаешь, что значит 12-й игрок. Во время моего пребывания в одной из других российских команд нам предстояла встреча с «Факелом» в Воронеже. Тогда у игрока этого клуба, оставлю в секрете его имя, была травма. Ему предоставили выбор: либо поехать в Воронеж, хотя шансов сыграть у него практически не было, либо остаться дома и спокойно восстанавливаться. Так он ответил: «Нет, я хочу поехать, чтобы посмотреть, что же там такое невероятное болельщики устраивают в Воронеже», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

32-летний игрок перешёл в воронежский «Факел» в июне 2024 года из «Ахмата». Он сыграл уже два матча за клуб, однако голами пока не отметился.