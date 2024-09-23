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Анчелотти ответил на вопрос о завершении своей тренерской карьеры

Анчелотти ответил на вопрос о завершении своей тренерской карьеры
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65-летний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, определился ли он с тем, когда завершит карьеру.

«Не знаю, когда настанет этот день. Мне нравится эта работа. Усталость, которую испытываю я, невозможно сравнить с усталостью футболистов. Да, это правда, что существуют давление и ответственность, но мне это нравится. На игроков влияет множество других вещей, например, физическая усталость, что действительно является проблемой. Пока что я продолжаю работать и хочу остаться в профессии на долгие годы», — приводит слова Анчелотти AS.

Действующий контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

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