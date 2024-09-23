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Результаты матчей РПЛ 23 сентября

Результаты матчей РПЛ 23 сентября
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Сегодня, 23 сентября, матчем между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» был закрыт 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

23 сентября, понедельник:

  • 18:30 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 18 очков после восьми встреч. «Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.

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