Результаты матчей РПЛ 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, матчем между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» был закрыт 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

23 сентября, понедельник:

18:30 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1.

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 18 очков после восьми встреч. «Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.