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Канищев: слова Глушенкова о сборной России — игра слов, Максим заслужил вызов в команду

Канищев: слова Глушенкова о сборной России — игра слов, Максим заслужил вызов в команду
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Бывший советский футболист Александр Канищев отреагировал на попадание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Карпин поступил правильно, пригласив Глушенкова в сборную России. Максим заслужил место в национальной команде своей игрой и своим отношением к работе. Слова Глушенкова о сборной России — это просто игра слов. Вряд ли стоит это воспринимать серьёзно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.

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