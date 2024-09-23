Канищев: слова Глушенкова о сборной России — игра слов, Максим заслужил вызов в команду

Бывший советский футболист Александр Канищев отреагировал на попадание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Карпин поступил правильно, пригласив Глушенкова в сборную России. Максим заслужил место в национальной команде своей игрой и своим отношением к работе. Слова Глушенкова о сборной России — это просто игра слов. Вряд ли стоит это воспринимать серьёзно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Как сборная России играет при Карпине: