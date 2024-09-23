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Александер-Арнольд: сказал Слоту, что хочу быть защитником, которого боятся другие игроки

Александер-Арнольд: сказал Слоту, что хочу быть защитником, которого боятся другие игроки
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о работе под руководством главного тренера мерсисайдцев Арне Слота, возглавившего команду минувшим летом.

«Я сказал ему [Слоту], что хотел бы быть защитником, с которым никто не пожелает столкнуться на европейских футбольных полях. Мы договорились, что он будет суров со мной. Если в какой-то момент нападающий пройдёт мимо меня, Слот должен сказать об этом на командном собрании или в ходе индивидуальной встречи.

Мы вместе проходим каждую игру, и он подчёркивает, в каких аспектах мне нужно улучшать игру. Даже после матча с «Миланом» было показано около 20 роликов, в которых рассказывалось, что я мог бы сделать лучше («Ливерпуль» победил «Милан» в матче Лиги чемпионов со счётом 3:1. — Прим. «Чемпионата»).

Действительно приятно, когда есть тренер, который помогает тебе становиться лучше как игроку. Я хочу учиться и быть лучше, чем сейчас», — приводит слова Александер-Арнольда Goal.

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