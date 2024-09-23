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Президент Ла Лиги: Винисиус — лидер борьбы с расизмом, но он должен быть сдержаннее

Президент Ла Лиги: Винисиус — лидер борьбы с расизмом, но он должен быть сдержаннее
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о роли крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом в испанском футболе.

«Испания не является расистской страной, но внутри неё встречаются отдельные эпизоды проявления расизма. Даже если бы Винисиус вёл себя более сдержанно, он всё равно стал бы объектом подобных атак, ведь он лидер борьбы с расизмом.

Поведение Винисиуса иногда носит спонтанный характер. Однако когда он занимается подобным благородным делом [борьбой с расизмом], то должен позаботиться и о своём поведении, которое не остаётся незамеченным», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, Винисиус периодически сталкивается с проявлениями расизма в свой адрес, играя на различных стадионах Испании.

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