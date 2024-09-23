Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА рассмотрит возможность возвращения российских спортсменов на международную арену

УЕФА рассмотрит возможность возвращения российских спортсменов на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Вернуть Россию предложили на собрании УЕФА. Речь идёт лишь о юношеских и молодёжных соревнованиях. Об этом рассказал украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Со слов источника, возможность возвращения россиян на мировую арену обсуждалась во Франции на ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА.

Инициатива обсуждения вопроса исходила от президента Федерации футбола Греции. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.

С решением оказался не согласен президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Источник сообщает, что спортивный функционер «очень мощно выступил». Он возмутился подобным решениям, напомнив о ситуации на Украине.

Выступление Шевченко может повлиять на итоговое решение УЕФА. Его слова вызвали прения, в том числе в личных кулуарных переговорах с большинством представителей стран-членов УЕФА.

Напомним, президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является словенец Александер Чеферин. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года.

Российские футболисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android