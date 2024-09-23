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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты 9-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты 9-го тура и турнирная таблица
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Завершился 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

21 сентября, суббота:

14:00 мск. «Акрон» — «Краснодар» — 2:5;
16:30 мск. «Зенит» — «Факел» — 3:1;
19:00 мск. «Рубин» — ЦСКА — 1:1.

22 сентября, воскресенье:

14:15 мск. «Химки» — «Оренбург» — 0:0;
16:30 мск. «Ростов» — «Динамо» Махачкала — 0:0;
16:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва — 2:2;
19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» — 1:3.

23 сентября, понедельник:

18:30 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1.

После девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (21).

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