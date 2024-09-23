Бутта Магомедов: Глушакова перевели во вторую команду из-за большого количества игроков

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал новость, что его одноклубник Денис Глушаков был переведён в дубль.

«Как я понял, Глушакова перевели из основной команды во вторую из-за того, что у нас слишком много футболистов. Это связано с тем, что он просто не будет попадать в заявку на матчи.

Не в моей компетенции говорить о количестве футболистов в команде. Моя задача — тренироваться и играть даже при 40-50 человек», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

21 сентября Глушаков в своём телеграм‑канале сообщал, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.