В «Крыльях Советов» прокомментировали ничью в матче с «Ахматом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Очень тяжёлая игра. В Грозном всегда играть непросто. Тем более с новым тренером «Ахмат» стал агрессивнее, сделал упор на игру в атаке. Было очень непросто: много единоборств, борьбы.

Результат матча закономерный. То, что мы отыгрались на последней минуте — хороший и важный момент. Характер у команды есть. Сегодня был непростой матч. Все старались, бились. Многое не получалось, но на поле присутствовали борьба, страсть и желание — это самое важное. Слишком мало времени прошло, чтобы давать какую-то оценку новичкам команды», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые титулованные футбольные клубы России: