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В «Крыльях Советов» прокомментировали ничью в матче с «Ахматом»

В «Крыльях Советов» прокомментировали ничью в матче с «Ахматом»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

«Очень тяжёлая игра. В Грозном всегда играть непросто. Тем более с новым тренером «Ахмат» стал агрессивнее, сделал упор на игру в атаке. Было очень непросто: много единоборств, борьбы.

Результат матча закономерный. То, что мы отыгрались на последней минуте — хороший и важный момент. Характер у команды есть. Сегодня был непростой матч. Все старались, бились. Многое не получалось, но на поле присутствовали борьба, страсть и желание — это самое важное. Слишком мало времени прошло, чтобы давать какую-то оценку новичкам команды», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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