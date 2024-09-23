Осинькин — после матча с «Ахматом»: мы всё время мужики!

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин бурно отреагировал на результаты матча своих подопечных с «Ахматом». Видео с командой опубликовала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Так нельзя! И вот реакция на гол: мы развалились. Неправильно это! Мы всё время мужики, не иногда, мы всё время мужики!» — эмоционально отреагировал на итоги встречи Игорь Осинькин.

Напомним, «Крылья Советов» вырвали ничью в матче с грозненским «Ахматом» на последних секундах встречи. Игра завершилась со счётом 1:1. Дебютный мяч оказался на счету Доминика Ороза.

Следующая игра «Крыльев» пройдёт в Самаре с «Химками» в это воскресенье, 29 сентября.

«Ахмат» в шестой раз играет вничью в текущем сезоне. Клуб пока не отметился ни одной победой в МИР РПЛ-2024/2025.