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Осинькин — после матча с «Ахматом»: мы всё время мужики!

Осинькин — после матча с «Ахматом»: мы всё время мужики!
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин бурно отреагировал на результаты матча своих подопечных с «Ахматом». Видео с командой опубликовала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Так нельзя! И вот реакция на гол: мы развалились. Неправильно это! Мы всё время мужики, не иногда, мы всё время мужики!» — эмоционально отреагировал на итоги встречи Игорь Осинькин.

Напомним, «Крылья Советов» вырвали ничью в матче с грозненским «Ахматом» на последних секундах встречи. Игра завершилась со счётом 1:1. Дебютный мяч оказался на счету Доминика Ороза.

Следующая игра «Крыльев» пройдёт в Самаре с «Химками» в это воскресенье, 29 сентября.

«Ахмат» в шестой раз играет вничью в текущем сезоне. Клуб пока не отметился ни одной победой в МИР РПЛ-2024/2025.

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