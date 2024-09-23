41-летний Браво — о травме тер Штегена: если «Барселона» позовёт меня, возобновлю карьеру

41-летний бывший вратарь «Барселоны» Клаудио Браво, завершивший карьеру минувшим летом, заявил о готовности вернуться в футбол, если к нему обратятся сине-гранатовые, основной голкипер которых Марк-Андре тер Штеген получил тяжёлую травму.

«Если «Барселона» позовёт меня, то я буду готов [возобновить карьеру]», — приводит слова Браво Goal.

Напомним, чилийский вратарь выступал в составе каталонского клуба с 2014 по 2016 год. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, 43 из которых отыграл «на ноль». Последним клубом Браво стал испанский «Бетис», за который он играл с лета 2020 года.

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