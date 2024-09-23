«Барселона» хочет купить 20-летнего форварда из клуба АПЛ

«Барселона» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Астон Виллы» Джону Дурану. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку уже установил контакт с английским клубом, чтобы узнать подробности сделки по возможной покупке Дурана.

В нынешнем сезоне Дуран принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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