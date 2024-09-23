Алдонин: Денис Черышев не хочет выходить из зоны комфорта — в Греции солнышко и море

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о переходе крайнего нападающего Дениса Черышева в греческий «Паниониос», выступающий во второй лиге этой страны.

«Не думаю, что «Паниониос» — безвыходный вариант для Дениса Черышева. Он не хочет выходить из зоны комфорта, ведь живёт в Европе, на солнышке и на море. Мне кажется, что он таким образом решил подвести итог своей карьеры. Ему 33 года, может ещё поиграть два-три годика и будет хорошо себя чувствовать, ведь наполнится витамином D», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Денис сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

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