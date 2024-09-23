Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе — изумительный игрок

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил экс-игрока клуба Килиана Мбаппе в ходе интервью телеканалу Fútbol en Movistar Plus+.

«Килиан Мбаппе – изумительный игрок. Как жаль, что он ушёл в «Реал» Мадрид», — сказал он в интервью.

Напомним, французу Килиану Мбаппе 25 лет. Он является нападающим клуба «Реал» Мадрид», к которому присоединился в статусе свободного агента летом этого года, и капитаном сборной Франции по футболу. За «ПСЖ» он выступал с 2017 до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в восьми матчах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Сейчас подопечные Карло Анчелотти располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.