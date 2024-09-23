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Тренер «Крыльев» Осинькин — о ничьей с «Ахматом»: это маленькая победа

Тренер «Крыльев» Осинькин — о ничьей с «Ахматом»: это маленькая победа
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что доволен результатом матча 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

— Первый тайм по моментам был равный. Второй мы начали неплохо, думали, что перехватили неудачно складывающуюся игру, однако пропустили гол. Такие мячи мы не должны пропускать, это была недоработка от игроков. Но хорошо, что в конце сумели организовать давление, перевести игру туда, где с помощью стандартных положений можно было что‑то выжать.

— Довольны результатом?
— Когда ты спасаешься в концовке, то это уже маленькая победа, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что самарская команда в минувшей игре вырвала ничью в компенсированное время.

«Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.

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