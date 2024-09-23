В «Ливерпуле» определились, кто может стать долгосрочной заменой для ван Дейка

«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к 24-летнему центральному защитнику «Севильи» Луаку Баде, в котором английский клуб видит долгосрочную замену для 33-летнего Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на AS.

По информации источника, в контракте французского футболиста прописана сумма отступных, составляющая € 60 млн, однако, подчёркивается, что испанский клуб может продать Баде «значительно дешевле».

В нынешнем сезоне Баде принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: