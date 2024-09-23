«Краснодар» продлил контракт с 30-летним Виктором Са до 2026 года

«Краснодар» в своём телеграм-канале объявил о пролонгации трудового соглашения с 30-летним крайним нападающим Виктором Са до июня 2026 года.

«Виктор уже провёл за чёрно-зелёных 24 матча, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Желаем приумножить статистику и достижения», — написано в телеграм-канале «быков».

Нападающий перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из бразильского «Ботафого». Предыдущее трудовое соглашение Са с российским клубом было рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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