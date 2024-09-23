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Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал упущенную победу в матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал упущенную победу в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о ничейном результате в матче 9-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

«Мы разочарованы, ведь три очка для нас были практически готовы. Я не понял отмену нашего второго гола. Судьи на VAR чертят линии, а главный определяет офсайд — это что‑то новое. Влияние на действие игрока, подбежавшего… На его действия повлиял… Какая‑то выдумка, новое правило. Я не понимаю, что это такое. Будь счёт 2:0 — победа была бы у нас в кармане.

В конце была суета, два игрока не вынесли мяч после подачи соперника, киксанули, и удача легла в карман самарской команде. Думаю, по игре мы должны были брать три очка, как и ранее одно очко в матче с «Динамо». Должно у нас было быть уже четыре очка, что является хорошим результатом, а в итоге имеем одно», – сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что самарская команда в минувшей игре вырвала ничью в компенсированное время.

«Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.

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