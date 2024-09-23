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Холанд пропустит ближайший кубковый матч «Сити» из-за трагедии в семье норвежца

Холанд пропустит ближайший кубковый матч «Сити» из-за трагедии в семье норвежца
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пропустит матч Кубка английской лиги с «Уотфордом», который состоится завтра, 24 сентября, поскольку он отправится в Норвегию на похороны близкого друга его семьи Ивара Эггьи, с которым у норвежского футболиста были близкие отношения с самого рождения. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
24 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Уотфорд
Уотфорд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, ожидается, что Холанд будет доступен к матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который состоится 28 сентября.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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