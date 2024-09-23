«Он издевается над «Зенитом». Агент Гурцкая подверг критике тренера петербуржцев Семака

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который решил выпустить в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1) нападающего Александра Соболева и играть с тремя форвардами.

«Он [Семак] издевается над своей командой, выставляя Соболева второй матч. Второй матч они играют просто как… Он просто своих игроков убивает. Он убивает Кассьерру, Вендела, Соболев играет… Я забыл слово «плохо», хотел сказать ещё хуже.

Он с упорством хочет доказать, что им нужен был этот игрок. Соболев 100% не нужен был этому «Зениту», или тогда нельзя ставить Соболева и Кассьерру вместе.

Я не видел никогда, c какой радостью я встречал выход Ерохина. Зачем им нужен был Соболев?! Просто не понимаю! Это просто издевательство над своими игроками! Он издевается не только над Соболевым, который пытается стелиться в подкатах, обозначает борьбу какую-то, но Кассьерра не понимает, что делать, а Вендел просто гулял», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»