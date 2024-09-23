Маттеус: тер Штеген наконец-то вышел из тени Нойера, но получил ужасную травму
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Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался относительно травмы вратаря бундестим и «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, который разорвал подколенное сухожилие правого колена во время матча 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (5:1).
Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 20' 0:2 Левандовски – 35' 1:2 Перес – 38' 1:3 Торре – 58' 1:4 Рафинья – 74' 1:5 Рафинья – 83'
«У меня чуть не навернулись слёзы, когда я увидел кадры с травмой Марка-Андре тер Штегена прошлой ночью. Ему пришлось много лет находиться в тени Мануэля Нойера в сборной Германии. И вот, когда дорога к чемпионату мира открыта, и он первый номер в сборной… Это жестоко.
Однако он должен как можно быстрее сказать себе и согласиться с тем, что сезон для него закончен, и что он не вернётся на поле до следующего года», — приводит слова Маттеуса Sport.es.
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