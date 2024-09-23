Сергей Кирьяков: у меня есть варианты работы в Азии и на нашем футбольном рынке

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» и «Ленинградца» Сергей Кирьяков сообщил, что у него есть варианты с работой как в Азии, так и в России.

«Мои представители работают на всех направлениях. Я подключаюсь к переговорам только на финальной стадии, когда есть какие-то конкретные предложения. Так что я в нормальном рабочем процессе в этом плане, в стадии Stand by. Естественно, я в курсе всех событий в мире футбола.

Чтобы получилось конкретное предложение, надо, чтобы сошлось очень много пазлов. Разговоры были, общение с клубами было. Мои представители тоже говорят мне, когда что-то происходит. Есть варианты в зарубежье, есть варианты в Азии, есть варианты на нашем футбольном рынке. Но в этом деле нельзя спешить. Я не в том положении, чтобы принимать все предложения и идти непонятно куда», – приводит слова Кирьякова Metaratings.

Последним местом работы Кирьякова стал «Ленинградец», который он возглавлял с июня 2021-го по апрель 2024 года. За этот период под его руководством российский клуб провёл 96 матчей во всех турнирах, в которых 51 раз одержал победу, 19 раз сыграл вничью и 26 раз потерпел поражение.

54-летний специалист занимал должность главного тренера тульского «Арсенала» с 2016 по 2017 год. Под его руководством клуб провёл 23 матча во всех соревнованиях, в которых семь раз победил, три раза сыграл вничью и 13 раз уступил.

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