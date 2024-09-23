Юрист Смирнов, обвинивший Глушенкова в лудомании, предложил игроку пройти полиграф

Спортивный юрист Антон Смирнов, который ранее был агентом вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва, предложил нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову пройти проверку на полиграфе.

«Интересно, каким образом я могу получить деньги от Глушенкова или переманить в своё агентство? Ну что за бред?

1) У Глушенкова есть прекрасный агент, игрок им доволен;

2) У меня нет агентства;

3) Даже мыслей о получении денег с Глушенкова у меня не было и нет. Мне его деньги неинтересны от слова «совсем».

Что касается грязной работы…

Своими высказываниями Глушенков поставил на уши всю футбольную и не только Россию. Папе бы подумать об этом, о том, что несёт его сын в публичном пространстве.

Что касается клеветы, надо внимательно читать мой пост и то, как он написан. В нём я никого:

а) не обвинял;

б) ничего не утверждал (и даже сделал на этом акцент).

Но не сказать о том, что важно и о чём говорят футбольные люди, я не мог. И мне кажется, что это правда. Думаю, окружение Максима всё прекрасно знает. Вот пусть и разговаривают с футболистом.

Что касается «давно бы поймали». РФС этим не занимается, чтобы кого-то специально ловить. Про ставки я вообще ни слова не сказал. Лудомания — более широкое понятие. Да и если бы речь шла о ставках, то есть тысяча способов делать их так, что твоё имя нигде не будет фигурировать.

На самом деле папе Глушенкова, вместо того чтобы раздавать интервью и обвинять меня в грязных делах, стоит всерьёз озаботиться возможной проблемой, да и поговорить с сыном на предмет его высказываний.

Интересно, что футболисты у нас неприкасаемыми должны быть в плане высказываний о них. Стоит только что-то про них сказать, так сразу и они, и окружение очень сильно возбухать начинают.

Я предлагаю Глушенкову пройти в РФС проверку на полиграфе. Но он этого никогда делать, думаю, не будет», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Ранее Антон Смирнов заявил, что Глушенков якобы страдает лудоманией. Отец футболиста сказал, что это враньё и его сына оклеветали агенты, чтобы получить с игрока денег или переманить к себе.