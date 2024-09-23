Онопко: обсуждать судейство? Меня накажут, что я буду делать?

Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался на тему судейства в российском футболе. Напомним, ранее главный тренер команды Валерий Карпин подверг критике работу арбитров, заявив, что рефери не различают «чёрное» и «белое».

«Когда говорит Валерий Георгиевич, я с ним почти всегда солидарен. Почему вы всё время спрашиваете про судейство? Когда журналисты берут интервью, 90% разговора – о судействе. Значит, поднимите этот вопрос в каком-то комитете.

Проблему с судейством надо обсуждать. Но нам это делать нельзя, а вам – можно. Меня накажут, что я буду делать?» – приводит слова Онопко «РБ Спорт».

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 12 очков и на текущий момент занимает седьмое место. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Акроном». Игра состоится 28 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Онопко работает в «Ростове» с марта 2022 года.

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