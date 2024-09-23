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Агент Гурцкая раскритиковал спортдиректора «Спартака» Амарала за слова про Глушенкова

Агент Гурцкая раскритиковал спортдиректора «Спартака» Амарала за слова про Глушенкова
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала за слова про нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее Амарал, говоря об отказе клуба от хавбека, перешедшего из «Локомотива» в стан петербуржцев, заявил: «Мы подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку».

– Амарал подтвердил ваш инсайд, что Глушенкова предлагали «Спартаку».
– Потому что его невозможно опровергнуть. Я сказал, что покажу переписку, если он будет врать.

– Вас устроили формулировки?
– Нет. Когда спортивный директор говорит, что они не справляются с авторитетом игрока…Тогда такие игроки, как Дзюба, Аршавин, Ибрагимович – любой игрок, у которого есть характер – тогда таких игроков нельзя брать, да?

Нужна тогда масса, приглаженные и причёсанные игроки, как Умяров и Литвинов, которые никогда не повышают голос, отличники, скандалов не устраивают, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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