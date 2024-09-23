Агент Гурцкая раскритиковал спортдиректора «Спартака» Амарала за слова про Глушенкова

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала за слова про нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее Амарал, говоря об отказе клуба от хавбека, перешедшего из «Локомотива» в стан петербуржцев, заявил: «Мы подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку».

– Амарал подтвердил ваш инсайд, что Глушенкова предлагали «Спартаку».

– Потому что его невозможно опровергнуть. Я сказал, что покажу переписку, если он будет врать.

– Вас устроили формулировки?

– Нет. Когда спортивный директор говорит, что они не справляются с авторитетом игрока…Тогда такие игроки, как Дзюба, Аршавин, Ибрагимович – любой игрок, у которого есть характер – тогда таких игроков нельзя брать, да?

Нужна тогда масса, приглаженные и причёсанные игроки, как Умяров и Литвинов, которые никогда не повышают голос, отличники, скандалов не устраивают, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».