Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: команда показывает зрелищный футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о предстоящих матчах красно-белых в трёх турах РПЛ. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «РБ Спорт».

«Когда будут эти игры, тогда мы и посмотрим на «Спартак». На данном этапе команда показывает зрелищный футбол, набирает очки, в обороне играет хорошо. До матча с «Динамо» красно-белые практически не пропускали. Ничего страшного, что пропустили вчера два гола. Каждый матч — это отдельная история. Да, календарь у «Спартака» тяжёлый, но если команда претендует на призовые места, то нужно брать максимум очков в этих трёх матчах. Пока игра «Спартака» обнадёживает», — приводит слова Ледяхова издание.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» выйдет на поле против «Локомотива», в 11-м сыграет с «Ростовом», а в 12-м — с «Краснодаром».

Сейчас красно-белые располагаются на пятом месте турнирной таблицы после девяти проведённых матчей.