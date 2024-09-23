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Матч Серии А «Аталанта» — «Комо» был перенесён из-за непогоды

Матч Серии А «Аталанта» — «Комо» был перенесён из-за непогоды
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Матч 5-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Комо» был перенесён на завтра, 24 сентября, по причине непригодного для футбола состояния поля, которое было испорчено в результате сильного дождя, начавшегося в Бергамо перед встречей. Об этом информирует официальный аккаунт «Аталанты» в соцсети Х (ранее Twitter).

Италия — Серия А . 5-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Перенесён
Комо
Комо

В заявлении клуба из Бергамо сообщается, что решение о переносе матча было принято после того, как ответственный за его проведение в компании с капитанами команд проверили состояние поля.

«Аталанта» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Комо» заработал два очка и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Торино», у которого 11 очков за пять игр.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А,
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