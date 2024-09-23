Матч Серии А «Аталанта» — «Комо» был перенесён из-за непогоды

Матч 5-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Комо» был перенесён на завтра, 24 сентября, по причине непригодного для футбола состояния поля, которое было испорчено в результате сильного дождя, начавшегося в Бергамо перед встречей. Об этом информирует официальный аккаунт «Аталанты» в соцсети Х (ранее Twitter).

В заявлении клуба из Бергамо сообщается, что решение о переносе матча было принято после того, как ответственный за его проведение в компании с капитанами команд проверили состояние поля.

«Аталанта» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Комо» заработал два очка и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Торино», у которого 11 очков за пять игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: