«Надеемся, и дальше будет прогрессировать». Газизов — о вызове Пальцева в сборную России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на включение 23-летнего левого защитника команды Валентина Пальцева в расширенный состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Нам очень приятно, что Пальцева вызывают в сборную. Это честь для нашего клуба. Надеемся, что Валентин и дальше будет прогрессировать. Мы рады за него», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

5 сентября в товарищеском матче с Вьетнамом (0:3) Пальцев дебютировал в составе сборной России. 23-летний футболист провёл на поле 56 минут.

В нынешнем сезоне в составе махачкалинской команды защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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