Билялетдинов — о Батракове: молодой парень может счесть себя звездой

Экс-тренер ФК «Локомотив» Ринат Билялетдинов прокомментировал карьеру 19-летнего полузащитника клуба Алексея Батракова. О развитии игрока он рассказал в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Батраков ещё находится в стадии роста. Важно поймать начало износа и предпринять меры: дать отдохнуть игроку или менять характер работы. Любой спад футболиста важно минимизировать, чтобы сократить его время», — приводит слова Билялетдинова издание.

Заслуженный тренер России добавил, на что следует обратить внимание спортсмену для того, чтобы не растерять потенциал.

«Важно огородить его от «медных труб». Все его сейчас восхваляют, а молодой парень может счесть себя звездой, которая находится на вершине, и может больше особо не напрягаться. Тут папа с мамой должны контролировать ситуацию и отсекать всё лишнее», — подчеркнул он.

19-летний полузащитник Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 12 матчах. В них он забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.