Нападающий «Спартака» Николсон: общаюсь с Промесом и ещё надеюсь с ним сыграть

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что общается с экс-вингером красно-белых Квинси Промесом и надеется ещё выйти с нидерландцем на поле.

— Ты общаешься с Квинси Промесом?

— Да, я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся.

— Веришь, что ещё сыграешь вместе с ним?

— Я не знаю, произойдёт ли это, но очень надеюсь, что мы ещё выйдем с ним вместе на поле, — приводит слова Николсона Sport24.

5 сентября «Дубай Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Квинси Промесом. Вингер заключил соглашение с клубом до лета 2025 года.

Игрок выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.