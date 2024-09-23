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Ван Дейк высказался о потере Нуньесом места в основном составе «Ливерпуля»

Ван Дейк высказался о потере Нуньесом места в основном составе «Ливерпуля»
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Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о 25-летнем нападающем мерсисайдцев Дарвине Нуньесе. Напомним, в нынешнем сезоне уругвайский футболист потерял место в основном составе английского клуба.

«Главное — стабильность. Он не должен увлекаться. Сейчас ему необходимо восстановить силы и сосредоточиться на следующей выпавшей ему возможности. Это футбол. Команда поможет ему так же, как и тренер, и болельщики», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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