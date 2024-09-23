Президент «Сьона» рассказал, как Антона Миранчука оценивают его одноклубники

Президент «Сьона» Кристиан Константен заявил, что футболисты швейцарской команды называют Антона Миранчука игроком высокого уровня.

«Антон – очень умный игрок. Его главная задача сейчас – освоиться в команде и найти взаимопонимание с новыми товарищами, которые высоко оценивают его способности. Они отмечают, что Миранчук – футболист высокого уровня.

Болельщики «Сьона» настроены к Антону позитивно, но они пока не очень хорошо знают его. Для этого потребуется ещё четыре-пять матчей. Но я уверен, что всё будет в порядке, они его полюбят», – приводит слова Константена Metaratings.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом», и он перешёл в «Сьон» на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.