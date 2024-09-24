Роман Шишкин: нынешняя целостность игры «Локомотива» — это плоды работы Галактионова

Экс-защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры железнодорожников в последних матчах.

«Думаю, нынешняя целостность игры «Локомотива», эти результаты и умение терпеть и гнуть свою линию — это плоды работы Галактионова. Костяк команды плюс-минус сохраняется, появились уверенность в своих силах и баланс. Потому что раньше были хорошие матчи, но таких длинных удачных отрезков мы от железнодорожников не наблюдали давно. Либо всплески, либо провалы — и команда всегда где-то «ковырялась». Сейчас смотреть на их игру очень приятно», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» одержал шесть побед подряд в семи матчах РПЛ. Команда Михаила Галактионова находится на третьем месте турнирной таблицы с 21 очком.