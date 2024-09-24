Александер-Арнольд ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 25-летнему футболисту со стороны мадридского «Реала».

«На этот сезон я хочу остаться игроком «Ливерпуля», вот что я скажу.

Послушайте, я в клубе уже 20 лет. У меня было четыре или пять продлений контракта, и ни об одном из них не появлялось публичной информации. Сейчас тоже не будет.

Всегда говорил, что хочу быть капитаном клуба. Это моя цель, и, по правде говоря, произойдёт ли это, зависит от меня. Самое важное — это трофеи. Я хочу их выигрывать. Обладаю сильной мотивацией побеждать», — приводит слова Александер-Арнольда The Athletic.

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