Экс-защитник «Локомотива» — о Батракове: видно, что тренер и команда ему доверяют

Бывший фулбек «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о карьере Алексея Батракова в железнодорожном клубе.

«Он в этом сезоне, конечно, приятно удивляет. Видно, что тренер и команда ему доверяют. И хочется ему пожелать удачи. Сейчас у Алексея прекрасная серия из голов и результативных передач, но рано или поздно она закончится. А хочется пожелать, чтобы она продлилась как можно дольше. Ну и чтобы в голове был порядок — тогда всё хорошо будет и на поле. Качества и талант у него есть – это несомненно. Но вы сами понимаете, что в таком возрасте всё может очень быстро поменяться, сколько таких примеров… Ну и, конечно, без травм. Потому что есть живой пример Макса Глушенкова: был на пике, потом эта нелепая травма руки, он выпадает, и непонятно, в каком состоянии вернётся», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

19-летний атакующий полузащитник забил два мяча в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН». Он смог догнать нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров этого сезона РПЛ.

Алексей Батраков в текущем сезоне РПЛ сыграл девять матчей, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.