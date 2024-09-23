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«Мальорка» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом» в 6-м туре Ла Лиги

«Мальорка» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом» в 6-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ло Чельсо – 7'     1:1 Родригес – 8'     1:2 Валери – 90+3'    

На седьмой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. На восьмой минуте полузащитник гостей Дани Родригес восстановил равновесие. Гол защитника Валери на 90+3-й минуте позволил «Мальорке» вырвать победу в матче.

«Мальорка» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Бетис» заработал восемь очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 18 очков за шесть игр.

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