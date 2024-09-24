Игрок «Спартака» Угальде оценил уровень своего одноклубника Барко

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался об игре аргентинского хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

«Барко — отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», — приводит слова Угальде Legalbet.

Напомним, 25-летний Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля 2024 года за € 14 млн. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2024/2025 Барко провёл за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.