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«Барселона» сыграет в форме с логотипом Coldplay в грядущем «эль класико» — Sport.es

«Барселона» сыграет в форме с логотипом Coldplay в грядущем «эль класико» — Sport.es
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«Барселона» сыграет в матче 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 27 октября на домашнем стадионе «сливочных», в форме с логотипом известной британской рок-группы Coldplay. Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 11-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, участие футболистов сине-гранатовых в игре в этой форме станет частью спонсорского соглашения, заключённого между каталонским клубом и музыкальным стриминговым сервисом Spotify.

Подчёркивается, что футболки «Барселоны» с логотипом Coldplay также поступят в продажу в ограниченном количестве.

Матч «Реал» — «Барселона» начнётся в 19:00 мск.

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