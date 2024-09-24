Экс-агент Лунёва: Карпин, всегда такой принципиальный, вызывает Глушенкова для беседы?

Спортивный юрист Антон Смирнов, который ранее был агентом вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва, отреагировал на новость, что главный тренер национальной команды России Валерий Карпин включил нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав на ближайший сбор.

«А вот этого решения Карпина я не понял точно. Карпин, всегда такой принципиальный и резкий, вызывает Глушенкова для разъяснительной беседы? Человека, который сказал: «Ну, вызовут, поеду, что же делать».

Пойму Карпина только в том случае, если от итогового списка он Глушенкова демонстративно отцепит и больше никогда не вызовет», – написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Ранее Антон Смирнов заявил, что Глушенков якобы страдает лудоманией. Отец футболиста сказал, что это враньё и его сына оклеветали футбольные агенты, чтобы получить с игрока денег или переманить к себе.