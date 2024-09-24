ФК «Спортинг» помог своей 82-летней болельщице, потерявшей дом в пожаре

Дом 82-летней Марии Эльвиры сгорел из-за лесных пожаров. Выяснилось, что женщина является ярой поклонницей ФК «Спортинг». Её историю рассказали в сюжете телекомпании RTP.

Женщина из региона Албергария-а-Велья сумела сохранить лишь некоторые вещи, уцелевшие после пожара. Почти все они были связаны с футбольным клубом «Спортинг».

Болельщики, узнав об этой истории, создали специальный фонд для того, чтобы собрать деньги на новый дом для Марии Эльвиры. Общими усилиями они успели собрать € 14 538.

Позднее к истории подключился и сам клуб. Руководство «Спортинга» подготовило для Марии Эльвиры встречу с командой и президентом клуба и изготовило специальную футболку на память. Женщине выделили место в ВИП-ложе, а перед началом игры Рубен Аморим лично подошёл к болельщице, чтобы поблагодарить её за верность клубу и сделать совместные фотографии.