Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФК «Спортинг» помог своей 82-летней болельщице, потерявшей дом в пожаре

ФК «Спортинг» помог своей 82-летней болельщице, потерявшей дом в пожаре
Аудио-версия:
Комментарии

Дом 82-летней Марии Эльвиры сгорел из-за лесных пожаров. Выяснилось, что женщина является ярой поклонницей ФК «Спортинг». Её историю рассказали в сюжете телекомпании RTP.

Женщина из региона Албергария-а-Велья сумела сохранить лишь некоторые вещи, уцелевшие после пожара. Почти все они были связаны с футбольным клубом «Спортинг».

Болельщики, узнав об этой истории, создали специальный фонд для того, чтобы собрать деньги на новый дом для Марии Эльвиры. Общими усилиями они успели собрать € 14 538.

Позднее к истории подключился и сам клуб. Руководство «Спортинга» подготовило для Марии Эльвиры встречу с командой и президентом клуба и изготовило специальную футболку на память. Женщине выделили место в ВИП-ложе, а перед началом игры Рубен Аморим лично подошёл к болельщице, чтобы поблагодарить её за верность клубу и сделать совместные фотографии.

Материалы по теме
Виктор Дьёкереш повторил достижение Златана Ибрагимовича 22-летней давности в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android