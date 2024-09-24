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«Провокации — норма футбола». Магальянс — о Холанде, бросившем мяч ему в голову

«Провокации — норма футбола». Магальянс — о Холанде, бросившем мяч ему в голову
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Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальянс высказался о поступке нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, бросившего мяч в голову игрока «канониров» после того, как «горожане» сравняли счёт на 90+8-й минуте очного матча команд в 5-м туре чемпионата Англии (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Я этого даже не помню. Подобное нормально. Сражения, битвы, провокации — это нормальные явления для футбола, часть игры. В любом случае хочу поздравить команду с ничьей. Теперь всё осталось в прошлом», — приводит слова Магальянса City Xtra со ссылкой на журналиста Джона Кросса в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после взятия ворот «Арсенала» норвежский футболист подобрал мяч и кинул его в затылок Магальянсу, который стоял спиной к нападающему «горожан». Эпизод был изучен VAR, однако нарушения правил зафиксировано не было.

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