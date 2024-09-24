Защитник «Ахмата» Уциев прокомментировал упущенную победу в матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Были и хорошие моменты. В целом, я думаю, мы были ближе к победе, но так получилось, что на 90+6-й минуте пропустили. Ну ничего, будем дальше работать. И, возможно, мы добьёмся своего. Тяжело, когда ты внизу [турнирной таблицы]. Но могу сказать, внутри команды есть настрой. Видно по этим играм, что мы не уступаем. У нас есть игра, и думаю, что победная серия в ближайшее время должна начаться», — приводит слова игрока ИА «Чечня Сегодня».

«Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.