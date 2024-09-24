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ФИФА не отстранит Израиль от международных турниров по требованию Палестины — One

ФИФА не отстранит Израиль от международных турниров по требованию Палестины — One
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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять израильские команды от международных турниров и не вводить против них санкции, несмотря на требование Палестины, которое было выдвинуто ей ещё весной нынешнего года. Об этом сообщает One.

По информации источника, это решение будет окончательно утверждено на конференции ФИФА, которая состоится в начале октября.

В конце лета появилась информация, что Международная федерация футбола получила независимую юридическую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации в отношении Федерации футбола Израиля. Подчёркивалось, что результаты данной оценки будут представлены совету ФИФА для обсуждения на указанной октябрьской конференции.

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