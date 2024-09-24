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Главный тренер сербского «Партизана» пострадал после нападения фанатов клуба

Главный тренер сербского «Партизана» пострадал после нападения фанатов клуба
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Болельщики «Партизана» напали на главного тренера команды Александара Станоевича после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» (0:4).

Сербия — Суперлига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
0 : 4
Црвена Звезда
Белград
0:1 Ндиайе – 24'     0:2 Катомпа Мвумпа – 45+3'     0:3 Ндиайе – 55'     0:4 Ндиайе – 65'    

«Здесь, в раздевалках, произошли неприятные сцены. Болельщики забросали предметами раздевалку «Партизана», и при этом пострадал Александар Станоевич. У него есть ссадина над бровью и посередине носа. Он получил лёгкие травмы», — приводит слова сербской журналистки Telegraf.rs.

Напомним, перед матчем группа неизвестных людей подожгла футбольное поле сербского «Партизана» и разбросала по полю битое стекло.

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Неизвестные подожгли футбольное поле «Партизана» перед матчем с «Црвеной Звездой»

Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана»:

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