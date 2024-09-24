Главный тренер сербского «Партизана» пострадал после нападения фанатов клуба

Болельщики «Партизана» напали на главного тренера команды Александара Станоевича после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» (0:4).

«Здесь, в раздевалках, произошли неприятные сцены. Болельщики забросали предметами раздевалку «Партизана», и при этом пострадал Александар Станоевич. У него есть ссадина над бровью и посередине носа. Он получил лёгкие травмы», — приводит слова сербской журналистки Telegraf.rs.

Напомним, перед матчем группа неизвестных людей подожгла футбольное поле сербского «Партизана» и разбросала по полю битое стекло.

Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана»: