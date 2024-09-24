Главный тренер сербского «Партизана» пострадал после нападения фанатов клуба
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Болельщики «Партизана» напали на главного тренера команды Александара Станоевича после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» (0:4).
Сербия — Суперлига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
0 : 4
Црвена Звезда
Белград
0:1 Ндиайе – 24' 0:2 Катомпа Мвумпа – 45+3' 0:3 Ндиайе – 55' 0:4 Ндиайе – 65'
«Здесь, в раздевалках, произошли неприятные сцены. Болельщики забросали предметами раздевалку «Партизана», и при этом пострадал Александар Станоевич. У него есть ссадина над бровью и посередине носа. Он получил лёгкие травмы», — приводит слова сербской журналистки Telegraf.rs.
Напомним, перед матчем группа неизвестных людей подожгла футбольное поле сербского «Партизана» и разбросала по полю битое стекло.
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Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана»:
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