Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча».

Как сообщает Marca, 28 октября бразильскому игроку вручат известную футбольную награду за успешные выступления.

По итогам минувшего сезона Винисиус выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и чемпионат Испании.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: