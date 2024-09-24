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Издание Marca назвало будущего обладателя «Золотого мяча»

Издание Marca назвало будущего обладателя «Золотого мяча»
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча».

Как сообщает Marca, 28 октября бразильскому игроку вручат известную футбольную награду за успешные выступления.

По итогам минувшего сезона Винисиус выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и чемпионат Испании.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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