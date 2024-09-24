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Кирьяков высказался о судействе в матче между «Спартаком» и «Динамо» в РПЛ

Кирьяков высказался о судействе в матче между «Спартаком» и «Динамо» в РПЛ
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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» и «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался по поводу судейства в матче 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2). Напомним, арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Динамо» и удалил форварда клуба Эль-Мехди Маухуба.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«На мой взгляд, основания назначить 11-метровый были, и Иванов за это зацепился. Другой вопрос — это удаление. Здесь я бы не оценивал это как явное симулирование. Да, чуть его подтолкнули, он повалился, не то что сам демонстративно падал. Можно было не показывать. Считаю это решение ошибочным, но это положительно сказалось на игре «Динамо» в конце, заставив команду включить резервы. Играя в меньшинстве, команда больше задвигалась. Вполне возможно, что такого бы не случилось, играй «Динамо» в равных составах. Эта ошибка положительно повлияла на действия динамовцев», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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