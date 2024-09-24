Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сильянов считает, что Миранчук может перейти в статусную команду после периода в «Сьоне»

Сильянов считает, что Миранчук может перейти в статусную команду после периода в «Сьоне»
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о переходе экс-хавбека железнодорожников Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«После новостей о переходе Антона Миранчука в «Сьон» я пожелал ему, чтобы у него там всё получилось. Это его выбор, поэтому ему — только удачи. После «Сьона» Антон 100% может перейти на повышение в более классную и статусную команду», — приводит слова Сильянова Legalbet.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом», и он перешёл в «Сьон» на правах свободного агента. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Президент «Сьона» рассказал, как Антона Миранчука оценивают его одноклубники

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android