Станоевич выступил с заявлением после нападения фанатов «Партизана»

Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич высказался о нападении болельщиков клуба после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» (0:4).

«Что говорить после такого результата? Вот только это позор для всех нас. Для меня — самый большой. Я прошу прощения у каждого болельщика «Партизана» за это поражение. Беру на себя ответственность за всё, что произошло. Мне жаль, что мы играли дома. Это самое тяжёлое поражение, которое я когда-либо пережил, оно было тяжёлым для всех. Мне нечего добавить.

Мне жаль, что я пришёл с пластырями. Недовольные болельщики разбили стекло, стекло ударило нас, порезало меня, физического противостояния не было. Стекло разбилось, у нас была кровь», — приводит слова Станоевича Nova.rs.

Напомним, перед матчем группа неизвестных людей подожгла футбольное поле сербского «Партизана» и разбросала по полю битое стекло.

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Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана»: