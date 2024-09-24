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Станоевич выступил с заявлением после нападения фанатов «Партизана»

Станоевич выступил с заявлением после нападения фанатов «Партизана»
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Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич высказался о нападении болельщиков клуба после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» (0:4).

Сербия — Суперлига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
0 : 4
Црвена Звезда
Белград
0:1 Ндиайе – 24'     0:2 Катомпа Мвумпа – 45+3'     0:3 Ндиайе – 55'     0:4 Ндиайе – 65'    

«Что говорить после такого результата? Вот только это позор для всех нас. Для меня — самый большой. Я прошу прощения у каждого болельщика «Партизана» за это поражение. Беру на себя ответственность за всё, что произошло. Мне жаль, что мы играли дома. Это самое тяжёлое поражение, которое я когда-либо пережил, оно было тяжёлым для всех. Мне нечего добавить.

Мне жаль, что я пришёл с пластырями. Недовольные болельщики разбили стекло, стекло ударило нас, порезало меня, физического противостояния не было. Стекло разбилось, у нас была кровь», — приводит слова Станоевича Nova.rs.

Напомним, перед матчем группа неизвестных людей подожгла футбольное поле сербского «Партизана» и разбросала по полю битое стекло.

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